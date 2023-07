Policisti opozarjajo: ne spuščajte neznancev v svoje domove, lahko se izdajajo za delavce elektropodjetja

Predrzni tatovi so znova našli žrtvi, ki so ju najprej zamotili s pogovorom, češ da so delavci elektro-, komunalnih ali gradbenih podjetij, nato pa ju okradli. Ob tem policisti znova opozarjajo: ne nasedajte goljufom in ne spuščajte neznancev v svoje domove!

Tako sta se v četrtkovih jutranjih urah na dvorišče stanovanjske hiše v Gorici pri Raztezu na območju PP Krško z osebnim avtomobilom renault megane temnejše barve z ljubljanskimi registrskimi oznakami pripeljala neznanca. Pod pretvezo, da sta uslužbenca elektropodjetja in si ogledujeta lokacije za postavitev drogov, sta stanovalca zvabila iz hiše. Eden ju je zamotil s pogovorom, drugi pa je v tem času vstopil v hišo, pregledal prostore ter ukradel denar in zlati nakit v skupni vrednosti okoli 1300 evrov. Stanovalca sta tatvino odkrila šele po njunem odhodu.

Policisti znova opozarjajo: ne nasedajte goljufom in ne spuščajte neznancev v svoje domove.

O enakem opisu osumljencev in vozila so popoldne obvestili tudi metliške policiste. Nepovabljena gosta sta se pripeljala na dvorišče stanovanjske hiše v Križevski vasi in se predstavila za uslužbenca elektropodjetja, ki da si ogledujeta lokacije za postavitev drogov. Ko sta opazila, da sta stanovalca ob izstopu iz hiše zaklenila vrata, sta takoj sedla v avto in se brez pojasnila odpeljala.

Stanovalca sta šele kasneje ugotovila, da sta okradena. FOTO: Pu Ljubljana

Okoli 17.30 sta se po opisu podobna neznanca pripeljala na dvorišče hiše v naselju Križe v občini Novo mesto in stanovalko spraševala, ali v hiši prebiva sama in kdaj se vrnejo preostali stanovalci. Ženska ju je odslovila, moška pa sta se odpeljala. Policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in aktivnosti za izsleditev osumljencev, so sporočili z novomeške policijske uprave. Ugotovili pa so, da sta se prevažala z osebnim avtomobilom, na katerem sta bili registrski tablici, ki sta bili 27. junija ukradeni v Ljubljani.

Zanimal se je za zelišča

O predrzni tatinski dvojici poročajo tudi s koprske policijske uprave. V okolici Divače sta namreč neznana storilca okradla 87-letno ženico. Eden od njiju je stopil do 87-letnice in jo zamotil s pretvezo, da se zanima za zelišča. V tem času pa je njegov pajdaš izkoristil priložnost in iz stanovanjske hiše ukradel zlatnino. Odpeljala sta se z večjim temno sivim vozilom neznane znamke z ljubljanskega registrskega območja. Moški, ki je oškodovanko zamotil, je bil suhe manjše postave, z modro jakno, imel je kapo s ščitnikom, kirurško masko čez usta in je temnejše polti.

V Luciji pa sta neznani ženski prepričali 82-letnega moškega in njegovo leto dni starejšo ženo, da sta maserki. Med masiranjem sta izkoristili njuno nepazljivost in jima ukradli 500 evrov gotovine. Policisti predrzni tatici še iščejo.