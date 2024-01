Policisti okoli polnoči ustavili voznika in ugotovili več prekrškov (FOTO)

Policisti prometne policije so danes nekaj čez polnoč na avtocesti ustavili madžarskega voznika izrednega prevoza. Voznik je vozil deljivi tovor, razdružen na priklopnem vozilu in kljub izrednemu prevozi pri sebi ni imel dovoljenja za takšen prevoz. Prav tako tovor ni bil ustrezno zavarovan, oprtnice priklopnega vozila pa so bile uničene.

FOTO: Pu Celje

Pri postopku so policisti zaznali še več kršitev s področja socialne zakonodaje, in sicer po Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, kjer so med drugim ugotovili manipulacijo tahografa, saj je voznik vozil brez voznikove kartice.

FOTO: Pu Celje

Vozniku so policisti izdali plačilni nalog v znesku 4.000 evrov, ki ga je danes že poravnal. Začasno so mu vzeli tudi vozniško dovoljenje zaradi nezadostnega počitka, ki je trajal slabih sedem ur, moral pa bi imeti devet ur počitka.

Vozilo so policisti izločili iz prometa.

V znesku 10.510 so policisti izdali še plačilni nalog za pravno osebo iz Madžarske.