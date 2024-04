Policisti našli 42-letnico, ki je oropala trgovino

Policisti Policijske postaje Maribor so 26. februarja, v eni izmed trgovin na območju Nove vasi v Mariboru, obravnavali kaznivo dejanje ropa. Poročajo, da je zamaskirana storilka vstopila v trgovino, pristopila do blagajne in z ostrim predmetom v roki zagrozila prodajalki, naj ji izroči denar.

Zaposlena je denar položila na pult, neznana storilka je denar zgrabila in zbežala s kraja. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je dejanja utemeljeno osumljena 42-letna storilka, ki je stanovala na območju Maribora. Zoper njo bo po vseh zbranih obvestilih in dokazih zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa, na Okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba.