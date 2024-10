Policisti izsledili in prijeli skupino 94 oseb! Med njimi tudi družine z otroki

Ljubljanski policisti so v torek, 15. oktobra popoldan prejeli obvestilo, da je bila na območju občine Loški Potok opažena večja skupina oseb, za katere se sumi, da so nezakonito prestopile bližnjo državno mejo s Hrvaško, je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi s Policijske uprave Ljubljana.

Na območje je bilo napoteno večje število policistov, ki so med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli skupino 94 oseb (državljane Iraka, Maroka, Turčije, Egipta in Sirije). V skupini so bile tudi družine z otroki, mladoletne oziroma ranljive osebe. Postopki policistov s tujci še niso zaključeni.

»Med nalogami slovenske policije je tudi delo na področju varnosti državne meje ter nedovoljenih migracij in tujcev. V njeni pristojnosti so zato nadzor nad prehajanjem čez državno mejo, varovanje državne meje, preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov na državni meji ter mejnih incidentov, preprečevanje nedovoljenih migracij in druge operativne naloge v povezavi s tujsko zakonodajo,« sporočajo s PU Ljubljana.

Uporabljajo drone, helikopter in konjenike

»S svojim delom policisti na območju Policijske uprave Ljubljana zagotavljamo visoko stopnjo varnosti za prebivalce tako Slovenije kot celotnega schengenskega območja. Pri preprečevanju in odkrivanju nedovoljenih migracij je nujno povezovanje s sosednjimi državami, zato pri tem tesno sodelujemo s hrvaško policijo, med drugim tudi v obliki mešanih patrulj,« pojasnjujejo.

Postopki policistov s tujci še niso zaključeni. FOTO: Pu Ljubljana

Z različnimi dinamičnimi oblikami dela, poostrenimi nadzori, nadzori z droni, s pomočjo helikopterja in policistov konjenikov delujejo predvsem na tistih delih meje, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije.

Globalne spremembe vplivajo na migracije

Dodatno za nadzor državne meje skrbijo tudi policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana, katerih policisti so še posebej usposobljeni za odkrivanje čezmejne kriminalitete.

»Učinkovito rešujemo vedno nove, pogosto nepričakovane izzive, ki jih pred nas postavljajo globalne spremembe, med katere sodijo tudi povečani migracijski tokovi, še posebej če gre za večje skupine oseb, pri čemer ravnamo profesionalno, etično in spoštljivem odnosu do sočloveka in njegovega dostojanstva,« so zagotovili na Policiji.