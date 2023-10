Obračun v Medvodah: policija v lov za storilcem, ena oseba hudo poškodovana

V četrtek okoli 20.30 so bili policisti obveščeni, da je na območju Medvod znani storilec na terasi enega izmed gostinskih lokalov po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodoval 47-letnega moškega.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so poškodovanemu takoj pomagali in ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, tam so ga zadržali na zdravljenju. Dodajajo še, da po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.

Storilec je peš pobegnil in policisti na tem območju izvajajo aktivnosti za izsleditev in prijetje osumljenca kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.

Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. Ko bo znano več, bodo obvestilo dopolnili.

