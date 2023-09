Policista v Dobruški vasi hotela narediti red, a so ju napadli

V sredo okoli 13. ure so bili policisti obveščeni, da je na območju Dobruške vasi osumljenec poskušal preprečiti izvedbo zemeljskih del na zasebnem zemljišču – lastniku zemljišča je zagrozil tudi z orožjem. Lastnik zemljišča, ki je v tej zgodbi v vlogi oškodovanca, je grožnjo prijavil policiji.

Po podani prijavi se je vrnil na kraj dogodka zaradi dokončanja zemeljskih del, tja so prišli tudi policisti.

Napadli policista

»Pri izvajanju policijskih nalog ju je večje število prebivalcev naselja napadlo in poskušalo preprečiti izvedbo policijskih nalog oziroma prijetje osumljenca. Dva občana sta policistki in policistu priskočila na pomoč, vendar so napadli tudi njiju. Na pomoč smo takoj napotili več policijskih patrulj, policisti so odvzeli prostost štirim osumljencem,« pišejo v poročilu PU Novo mesto.

Iskalna akcija za ubežnika

Eden od osumljencev (peti) je s kraja dogodka pobegnil. Stekla je iskalna akcija, na pomoč so prihiteli tudi policisti drugih policijskih postaj PU Novo mesto, kriminalisti, vodniki službenih psov, območje so pregledovali s policijskim helikopterjem. Uspelo jim ga je izslediti, sledilo je pridržanje. Pa ne le zanj, tudi za prej omenjeno četverico – vsi skupaj so še vedno v pridržanju.

Lažje poškodovane, oškodovanca, policistko in policista, so reševalci oskrbeli, vsi so že v domači oskrbi.

Policisti so med preiskavo našli in zasegli zračno puško, s katero je osumljenec grozil.

Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, kriminalisti ugotavljajo okoliščine, po zaključeni preiskavi bodo zoper pet osumljencev podali kazenske ovadbe.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.