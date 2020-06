Policist in njegov sin v prostem času prijela drznega tatu

V soboto malo po 16. uri so bili pri PU Novo mesto obveščeni o tatvini v prodajalni na Dvoru. Neznanec je ob plačevanju artikla z roko segel preko pulta in iz odprte blagajne odtujil denar ter pobegnil.



»Kriminalist sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ki je bil službe prost, je bil s svojim sinom v bližini in je opazil neznanca, ki je bežal iz prodajalne. Pognal se je za njim, ga ujel, ob pomoči sina pa zadržal do prihoda policistov. Policisti in kriminalisti so moškemu, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje,« poročajo policisti.



Po zaključeni preiskavi bodo zoper moškega na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja drzne tatvine.