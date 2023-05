V žepu je imel slovensko osebno izkaznico, slovenski potni list ter mednarodno vozniško dovoljenje – in službeno izkaznico policije, vse na ime Borut Mozgan. Po Kolumbiji se je predstavljal kot policist, ki tam izvaja preiskave, ki so mu jih zaupale diplomatske misije. A ko so kolumbijski Direkciji za preiskave in mednarodno policijsko sodelovanje njihovi ameriški kolegi poslali informacije, kdo se skriva za slovenskim imenom in dokumenti, so ugotovili, da se pri njih ne giba slovenski policist, temveč možakar iz Zagreba, ki ga v mednarodnih policijskih analih vodijo kot Strup (oziroma po špan...