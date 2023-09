Policijsko vozilo na nujni vožnji trčilo v osebno vozilo: trije poškodovani

Po prvih ugotovitvah ogleda so brežiški policisti na nujni vožnji prevozili semaforizirano križišče pri rdeči luči iz smeri Trnja proti Šentlenartu, ko je iz smeri centra Brežice proti Bukošku pri zeleni luči pripeljal voznik osebnega avtomobila z dvema potnikoma. Trčili so, pri čemer so se poškodovali voznik in oba potnika osebnega avtomobila.

Prometni policisti novomeške policijske uprave, ki so opravljali ogled, so odredili preizkus alkoholiziranosti obema voznikoma. Medtem ko je imel policist 0,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku, so pri vozniku osebnega avtomobila namerili 0,65 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Eden od potnikov s hudimi telesnimi poškodbami

Brežiške policiste je predhodno operativno-komunikacijski center napotil na nujno interventno nalogo. Naknadno so iz brežiške bolnišnice sporočili, da ima eden od potnikov osebnega avtomobila hude telesne poškodbe. O dogodku so zato v skladu s predpisanim postopkom obvestili posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva ter dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.

Zoper voznika osebnega avtomobila bodo policisti uvedli postopek o prekršku zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neupoštevanja modre luči na vozilu s prednostjo, o nesreči je bil obveščen posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, ki tudi obravnava dogodke take vrste, kot je nesreča, in v katerih so udeležene pooblaščene uradne osebe.