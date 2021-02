Policijski lov za ubežnikom

Kranjski policisti so v soboto obravnavali voznika, ki jim ni ustavil. Med begom je vozil z neprilagojeno hitrosti, nevarno je prehiteval, ni upošteval prometne signalizacije, vozil ob rdeči luči na semaforju, na osebnem avtomobilu pa so bile tudi registrske oznake drugega vozila. Ko je vozilo ustavil, je bežal še peš.



Voznika so policisti izsledili, vozilo pa so mu zasegli, ker je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, poroča PU Kranj.

