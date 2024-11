Policija sporočila pretresljive podrobnosti umora na Brniku: pri avtu jo je čakal dlje časa (FOTO)

Gorenjski policisti so sporočili podrobnosti glede umora na Brniku, ki je prejšnji teden pretresel Slovenijo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili minuli petek ob 6.45 obveščeni o najdbi ženskega trupla na enem izmed parkirišč na območju Brnika. Policisti so takoj po prejetem obvestilu začeli zbirati obvestila in na kraju najdbe trupla ugotovili dejstva, ki so nakazovala, da bi smrt lahko bila posledica nasilnega dejanja.

Z ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je ženska umrla zaradi nasilnega dejanja. Osumljeni je umor izvršil z ostrim predmetom, tako da je žrtvi povzročil več vbodnih ran po telesu. Na ogledu sta bila prisotna tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kranju, ki je vodil ogled, in dežurni tožilec Okrožnega državnega tožilstva v Kranju. Poleg omenjenih je bil na ogledu kraja kaznivega dejanja prisoten tudi strokovnjak medicinske stroke z Inštituta za sodno medicino v Ljubljani.

Morilec jo je pri avtomobilu čakal dlje časa

Umor se je zgodil na tem parkirišču. FOTO: Dejan Javornik

Pokončal jo je partner

Z zbiranjem obvestil in opravljenim ogledom je bilo ugotovljeno, da je žrtev 33-letna državljanka Irana z urejenim statusom bivanja v Republiki Avstriji. Žrtev je v četrtek, 7. novembra 2024, okoli 19.20 z letalom iz Istanbula prispela na brniško letališče. Po opravljenih formalnostih na meji in letališču se je sama odpravila na bližnje parkirišče, kjer je imela parkiran avtomobil. Ko je pristopila do vozila, je do nje pristopil moški in ji na zahrbten in grozovit način z ostrim predmetom prizadejal več vbodnih ran po telesu. Moški, čigar identiteta še ni bila znana, jo je v bližini njenega avtomobila čakal dlje časa. Dejanje je izvršil v zelo kratkem času in se z avtomobilom avstrijskega registrskega območja odpeljal neznano kam.

Z nadaljnjimi aktivnostmi in mednarodnim sodelovanjem z avstrijskimi varnostnimi organi so oblasti ugotovile, da je kaznivega dejanja osumljen 39-letni moški, državljan Irana, z urejenim statusom bivanja v Republiki Avstriji, ki je bil z žrtvijo v več let trajajoči partnerski zvezi.

Takoj ko je bila ugotovljena identiteta osumljenca in so bili pridobljeni zadostni dokazi, so gorenjski kriminalisti prek tožilstva in sodišča v Kranju zaprosili za izdajo evropskega naloga za prijetje in predajo ter za izdajo evropskega preiskovalnega naloga. O izdaji obeh nalogov so bili obveščeni državno tožilstvo v Celovcu ter avstrijski varnostni organi, ki so osumljencu v soboto, 9. novembra 2024, v popoldanskem času na območju Celovca v Avstriji odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Obenem so nemudoma izvedli vsa zaprošena preiskovalna dejanja.

V Avstriji čaka na izročitev Sloveniji

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov je 39-letni državljan Irana utemeljeno osumljen, da je izvedel kaznivo dejanje umora na grozovit in zahrbten način. Gorenjski kriminalisti so tako 9. novembra 2024 na Okrožno državno tožilstvo v Kranju podali kazensko ovadbo zoper osumljenega, ki v Republiki Avstriji priprt čaka na postopek izvršitve predaje slovenskim varnostnim organom.

Za tovrstno kaznivo dejanje je v Republiki Sloveniji predpisana kazen zapora najmanj 15 let.

»Za uspešno zaključeno preiskavo z izsleditvijo in prijetjem storilca najhujšega kaznivega dejanja, kot je umor, se za hitro odzivnost v okviru mednarodnega sodelovanja zahvaljujemo avstrijskim varnostnim organom ter tožilstvom in sodiščem obeh držav. Predstavljeni primer je ponovno pokazal, da je hitro sodelovanje med državama nujno ter učinkovito tudi v urgentnih primerih in pri preiskovanjih najzahtevnejših kaznivih dejanj,« so še sporočili s kranjske policijske uprave.