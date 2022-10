Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl moški

Poročali smo smrti pohodnika, ki je bil pogrešan od ponedeljka. Kranjska policijska uprava je sporočila, da se je v omenjeni gorski nesreči smrtno ponesrečil 59-letni slovenski državljan. Ta je že v soboto zjutraj odšel na planine na območje Uskovnice in se do ponedeljka ni vrnil domov. Stekla je iskalna akcija.

Pogrešani je bil najden mrtev v strmi grapi. S težko dostopnega terena so ga z vrvno tehniko dvignili pripadniki GRS Bohinj. Pripadniki gorske policijske enote so danes v dopoldanskem času opravili ogled kraja dogodka. Ugotovljeno je bilo, da je omenjeni po vsej verjetnosti zdrsnil s poti po pobočju in padel v strmo grapo. Bil je sam. Tuja krivda je izključena.