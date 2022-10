Tragičen konec v gorah: pogrešanega pohodnika našli mrtvega v vodi

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je bil v ponedeljek ob 17.31 pogrešan pohodnik, ki se je vračal s planine Četeže v občini Bohinj. Gorski reševalci Bohinj so ga našli mrtvega v strmi grapi v vodi. Z vrvno tehniko so ga dvignili s težko dostopnega terena, ga prenesli v dolino in predali pristojni pogrebni službi.