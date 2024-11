Pretresljive podrobnosti uboja: najprej ga je pokončal, nato pa še odnesel osebne stvari (VIDEO)

Ljubljanski kriminalisti so v tem mesecu obravnavali kaznivo dejanje zoper življenje in telo na območju Ljubljane, so zjutraj sporočili z ljubljanske policijske uprave. Izvedeli smo, da se je tragedija zgodila 14. novembra na Viču.

Več o tragediji je v izjavi za javnost povedal Irfan Beganović iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana. Kot je pojasnil, so sredi novembra v stanovanju na Viču našli mrtvo osebo. Obdukcija je pokazala, da je 49-letnik umrl nasilne smrti.

Pokončal ga je po hudem sporu

Ljubljanski kriminalisti so z intenzivno preiskavo ugotovili, da je v stanovanju tistega dne prišlo do uboja. Kaznivega dejanja je osumljen 24-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je bil znanec žrtve. Med njima naj bi prišlo do spora, nato pa ga je osumljenec tako hudo poškodoval, da je 49-letnik umrl.

24-letni osumljenec je nato zapustil stanovanje, pred tem pa odtujil še nekaj predmetov, ki so pripadali pokojniku. Policisti so ga kmalu izsledili, mu odvzeli prostost in pri njem izvedli hišno preiskavo. Našli so predmete, ki so last žrtve.

Osumljencu, ki je trenutno v priporu, grozi od 5 do 15 let zapora.