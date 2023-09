Groza na območju Škofje Loke: v hudi prometni nesreči umrl otrok

Danes nekaj čez 14. uro so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na območju Škofje Loke. Po do sedaj znanih podatkih, se je pri speljevanju z avtobusne postaje zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in otrok. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl, so navedli na PU Kranj.

Prvo pomoč je nudilo zdravstveno osebje

Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in za voznika avtobusa vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Cesta je bila v času ogleda zaprta za ves promet.