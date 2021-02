Policija razkriva podrobnosti nesreče, v kateri je umrla šestletnica

Dogajanje zadnjih dveh dni je tragično zaznamovala prometna nesreča, v kateri je v soboto dopoldne zunaj Socke umrla šestletnica, ki je na preglednem delu s stranske stekla na glavno cesto. Vanjo je trčil 65-letni voznik osebnega vozila, ki ni vozil s takšno hitrostjo, da bi vozilo lahko ustavil pred oviro, ki bi jo glede na potek ceste in tehnične lastnosti ceste lahko pričakoval, so zapisali v sporočilu za javnost pri PU Celje.»Vsaka prometna nesreča s hudimi in nasploh z najhujšimi posledicami je dogodek, ki trajnostno poseže v življenje družin žrtev in tudi povzročiteljev. Zato znova pozivamo vse udeležence cestnega prometa, naj bodo v prometu zbrani, previdni, strpni, naj poskušajo predvidevati možne situacije in naj spoštujejo cestnoprometne predpise,« je še zapisalaiz PU Celje.