Tragedija pri Novi Cerkvi: umrla je šestletnica

Danes okoli 10.30 so bili celjski policisti obveščeni o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila zunaj naselja Nova Cerkev. V nesreči je umrla šestletnica, so sporočili iz PU Celje. »Po prvih podatkih je 65-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri proti Novi Cerkvi, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo na oviro, ki bi jo lahko pričakoval, trčil v deklico, ki je prečkala vozišče. Zaradi izjemno hudih poškodb je deklica na kraju nesreče umrla.«



65-letnika bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Celjski policisti ob tem vse udeležence cestnega prometa opozarjajo, naj bodo v prometu previdni, strpni, pozorni in naj spoštujejo cestnoprometne predpise.

