Utrip treh desetletij na treh razstavah (FOTO)

Moč dobrih vezi skupnost gradi, je geslo Občine Medvode, ki letos praznuje 30-letnico, ob številnih drugih dogodkih pa jubilej povezujejo tri razstave na treh že uveljavljenih lokacijah, ki bodo na ogled leto dni. Gonilna sila vedno pestrega dogajanja le streljaj od prestolnice je tudi Turistično društvo Žlebe - Marjeta, ki prav tako slavi, in sicer dve desetletji delovanja ter seveda tesnega sodelovanja z občino.

Jubilejno leto se je začelo v Galeriji pod kozolcem v Žlebah, na priljubljenem razstavišču, kjer so se razkazale že številne medvoške podobe, in v cerkvi sv. Marjete, ki redno gosti kulturne in druge pomembne prireditve, pa tudi sama se pripravlja na častitljivo obletnico: čez dve leti bo namreč stara kar pol tisočletja! Še ena dragocena povezava: turistično društvo, ki se danes hvali z organizacijo številnih dogodkov, od kulturnih prireditev pa do športnih pohodov, je bilo ustanovljeno ravno v priljubljeni mežnariji ob cerkvi, ki je med drugim po zaslugi kulturnega, umetniškega in turističnega projekta Hiša na hribu v zadnjih letih zaživela v novi vlogi.

Dogajanje v cerkvi sv. Marjete so popestrili tudi Sorški orgličarji. FOTO: TD Žlebe - Marjeta

Razstava v priljubljeni Galeriji pod kozolcem bo najprej gostila družabno dogajanje v občini. FOTO: Ema Bubanj

»Lahko bi rekli, da je društvo še mlado, vendar je v tem obdobju naredilo pomembne korake na področju urejanja vasi, podeželskega turizma ter ohranjanja tradicije in kulturne dediščine. Veliko je vseh aktivnosti, v katerih sodelujejo številni člani in vaščani,« je ob obletnici ponosno povedala predsednica TD Zvonka Hočevar, ki si želi tudi vključitve mladih članic in članov. Ob tej priložnosti je društvo v imenu Turistične zveze Slovenije prejelo tudi bronasto plaketo za uspešno delo.

500 let bo kmalu štela cerkev sv. Marjete.

Bistvo je povezovanje

»Naše praznovanje sovpada še z enim pomembnim jubilejem – s 30-letnico Občine Medvode, zato je tudi tematika vseh treh razstav povezana z Medvodami v zadnjih 30 letih: v galeriji pod kozolcem je razstava o Življenju in ljudeh v Medvodah, v galeriji pred medvoško knjižnico Pomembni dogodki v 30 letih in v Zbiljah Pomembne gradnje.« Slavnostna prireditev je bila nadvse kulturno obarvana, sodelovali so vsi tisti, ki tudi sicer skrbijo za živahen glasbeni utrip v občini, Sorški orgličarji KUD Oton Župančič Sora in Moški pevski zbor Župnije Preska. Ustanovni in najzaslužnejši člani ter zvesti podporniki, kot so občina, TV Medvode in Župnija Preska, so prejeli priznanja in zahvale za dolgoletno prizadevnost in sodelovanje.

Lado Vidmar, organizator vseh treh razstav, si želi, da bi se ljudje ob fotografijah pogovarjali in obujali spomine. FOTO: Ema Bubanj

Cerkev sv. Marjete, ki bo čez dve leti praznovala častitljivo obletnico; desno mežnarija, kjer je bilo pred dvema desetletjema ustanovljeno turistično društvo. FOTO: Dejan Javornik

Med njimi tudi Lado Vidmar, nedvomno eden glavnih pobudnikov turističnega dogajanja v občini in predvsem v Žlebah ter organizator tudi tokratnih razstav: »Gre za utrip dogajanja v občini v minulih 30 letih. Na vsaki razstavi je 14 fotografij, podpis pod vsako pa skromno razkriva le kraj oziroma naslov prireditve. S tem sem hotel spodbuditi, da bi se ljudje pogovarjali o vsebini, obujali spomine, si delili izkušnje, si podajali informacije ... skratka, se povezovali, kar je pravzaprav bistvo vsega.« Fotografije so prispevali različni avtorji, največ Boris Primožič, Peter Košenina in Iztok Pipan, razstave pa bodo v letu dni gostovale na vseh treh lokacijah.

Društvo je v imenu Turistične zveze Slovenije prejelo bronasto plaketo za uspešno delo; na fotografiji predsednica v družbi Iztoka Pipana. FOTO: TD Žlebe - Marjeta

Zahvalo za sodelovanje je prejela tudi občina, v njenem imenu župan Nejc Smole. FOTO: TD Žlebe - Marjeta