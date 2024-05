Otroci bi lahko rešili svet

»Zemlja je potrkala na vrata in prosila za pomoč.« S temi besedami so se v posebno lutkovno predstavo o varovanju okolja in našega planeta potopili nadobudni ustvarjalci iz šol iz vrtcev, ki so sodelovali v Mercatorjevem natečaju ustvarjanja iz belih embalaž, ob tem pa si vsak zase zamišljali zgodbo o tem, kako so Lumpiji rešili svet. Na podlagi njihove domišljije in kreativnosti je tudi nastal scenarij za istoimensko predstavo, pod katerega se je podpisal Tadej Pišek, premierno pa so si jo najmlajši te dni že lahko ogledali na odru Cankarjevega doma.

»Že od nekdaj nas vodi želja po tem, da nekaj ustvarimo za otroke, za mlade družine. Pred tremi leti smo začeli proces ustvarjanja Lumpi junakov, ki so nastali s pomočjo natečaja in z idejami, ki so jih prispevali otroci. Nakar se je porodila ideja, da te junake v sodelovanju s partnerji lansiramo z belimi embalažami, s katerimi smo otroke pozivali k ustvarjanju. Tako so prvo leto izdelovali Lumpi gledališča, zdaj pa smo jih spodbudili, da so si zamislili zgodbice o tem, kako so Lumpiji rešili svet, skratka vse v duhu trajnostnega udejstvovanja,« je povedala direktorica projektov pri Mercatorju Majda Vodopivec.

Dobili so več kot tisoč zgodbic.

Odziv otrok v dvorani

S tem projektom želijo otroke na prijazen način naučiti osnov trajnostnega ravnanja, kako ravnati z embalažo, kako jo ponovno uporabiti. Hkrati so jih spodbudili h kreativnosti in verbalnemu izražanju, s katerim imajo otroci danes vse več težav. »Dobili smo več kot tisoč zgodbic in vseh idej seveda nismo mogli vključiti, četudi bi si to želeli. Tako sem najprej naredil neke vrste analizo, da sem ugotovil, kako otroci razmišljajo,« je o snovanju scenarija povedal Pišek, ki je poskušal na varovanje okolja pogledati skozi otroške oči in njihovo filozofijo. Ni si želel, da je predstava zgolj didaktične narave.

»Nismo želeli pridigati otrokom, kaj in kako morajo ravnati, temveč smo izhajali iz njihovega stališča. Najpogosteje so izpostavljali problematiko živali, zanje otroke močno skrbi. Prebrali smo lahko tudi ogromno zelo inovativnih rešitev v smislu, kako pride pošast iz vesolja in pobere vse smeti. Tako je tudi Smetožer, ki se pojavi v predstavi, njihova ideja,« je pripovedoval scenarist predstave, kot glavno sporočilo pa poudaril, da mora vsak sam začeti reševati planet pri sebi.

Že od nekdaj nas vodi želja po tem, da nekaj ustvarimo za otroke, za mlade družine.

Glede na odziv otrok v dvorani mu je vsekakor uspelo pritegniti pozornost za te teme. Junaki Ulf, Ivor, Moja Moja in Pufi Lali so med drugim navdušili tudi sedemletnega Klemna in osemletnega Amadeja iz OŠ Poljane v Poljanski dolini. Kot sta pripovedovala, jima je bilo všeč, kako so junaki združili moči in si pomagali pri čiščenju gozda. »Tudi pri nas imamo vsako leto čistilno akcijo in najdemo veliko smeti za na odpad,« sta povedala.