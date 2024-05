Duhovnik, poslanec in predsednik častni občani

Pod geslom Če pomagaš, vedno zmagaš! in s številnimi dogodki so povezali praznik občine Črenšovci in 100-letnico PGD Žižki. V sklopu prireditev so podelili tudi občinska in gasilska priznanja, kar trije so postali častni občani občine, domačina, ugledni duhovnik Karel Bedernjak in poslanec Jožef Horvat, ter nekdanji predsednik Borut Pahor. Županja Vera Markoja jim je častne nazive podelila za izjemne zasluge, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost občine.

Tudi za požrtvovalnost

Kot so med drugim zapisali v obrazložitvah, je Bedernjak upokojeni duhovnik, rojen v Črenšovcih, ki je deloval v več župnijah po Sloveniji, bil je sodnik na škofijskem cerkvenem sodišču v Mariboru in profesor na teološki fakulteti. Močno si je prizadeval za ustanovitev novega škofijskega sedeža v Murski Soboti, ob tem je leta 1994 aktivno sodeloval pri načrtovanju in izvedbi simpozija Jožefa Klekla v Rimu in izvedbi Kleklovih dnevov v Črenšovcih. Je tudi eden od ustanovnih članov Fundacije Jožefa Klekla st. in aktivni član upravnega odbora.

PGD Žižki so čestitali za 100 let delovanja.

Poslanec Jožef Horvat prihaja iz Žižkov, pomembno je prispeval k proslavitvi priključitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu in odločitvi, da je 17. avgust državni praznik. Nekdanji predsednik Pahor si je naziv prislužil, ker je s prisotnostjo na občinskih in regijskih prireditvah pripomogel k promociji občine in odmevnosti prireditev na lokalni in državni ravni.

Podelili so še nekaj drugih priznanj in plaket, in sicer PGD Žižki za 100 let delovanja ter podjetju KIT Žižki za dosežke na gospodarskem področju in za prizadevanje podjetja k razvoju in ugledu občine. Posebne zahvale so podelili GZ Črenšovci, Beltinci, Turnišče, Moravske Toplice, Velika Polana in Puconci, in sicer za nesebično pomoč ob lanskih poplavah. Priznanje občine za požrtvovalnost ob poplavah sta prejela Miroslav Vuk in Dušan Utroša.