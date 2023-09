Policija prosi za pomoč: ste videli nesrečo na Jesenicah v bližini šole?

Jeseniški policisti so bili v četrtek okoli 18.15 obveščeni o prometni nesreči na Jesenicah, v kateri sta bila udeležena voznik avtomobila in kolesar.

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je prometna nesreča zgodila okoli 8. ure na Cesti Toneta Tomšiča, v križišču za Ukovo, v neposredni bližini Osnovne šole Prežihovega Voranca. Voznik je v križišču zavijal levo proti Ukovi, kolesar pa je vozil naravnost proti osnovni šoli. Med njima je prišlo do trčenja.

Ker so bile pri kolesarju naknadno ugotovljene lahke telesne poškodbe, gre za prometno nesrečo, ki jo policija mora obravnavati. Udeleženca si na kraju nista izmenjala podatkov.

Zaradi razjasnitve okoliščin

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi policisti niso izsledili neznanega voznika, starega med 40 in 50 let, srednje postave in visokega okoli 180 cm, ki je vozil osebni avtomobil, znamke Renault, tip Clio, bele barve, prosijo, da se zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Jesenice, tel. št. 04/5821300 ali na št. 113.

Prav tako policisti prosijo morebitne priče, če karkoli vedo o tej prometni nesreči, da se oglasijo ali pokličejo na zgoraj navedene kontakte.