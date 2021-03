Policija preiskuje sumljivo smrt, 55-letnik naj bi jih dobil po glavi

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so jih v ponedeljek ob 13.29 obvestili, da so v stanovanju večstanovanjskega objekta v enem od naselij na območju občine Idrija (šlo naj bi za Spodnjo Idrijo) našli 55-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja. O podrobnostih za zdaj niso pripravljeni govoriti, po neuradnih podatkih pa gre za domačina, ki naj bi umrl nasilne smrti.



Takoj po prejetem obvestilu so bili na kraj dogodka napoteni policisti Policijske postaje Idrija in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica. Zavarovali so ga in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe. »Poleg policistov in kriminalistov sta se ogleda udeležili tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Smrt je pozneje potrdil zdravnik Zdravstvenega doma Idrija.

Natančen vzrok bo pokazala obdukcija

Za ugotovitev natančnega vzroka je bila odrejena sodna obdukcija na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino,« pojasnjuje Dean Božnik, predstavnik PU Nova Gorica za odnose z javnostmi.



Zaradi preiskovanja vseh okoliščin kriminalisti izvajajo dodatna preiskovalna dejanja, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva glede celotnega dogajanja. »Drugih podrobnosti zaradi interesa kriminalistične preiskave in ugotavljanja vseh okoliščin smrti v tem trenutku širši javnosti še ne moremo posredovati oziroma jih bomo posredovali v prihodnjih dneh,« še dodaja Božnik.



A po neuradnih podatkih gre za domačina, ki naj bi umrl nasilne smrti, saj naj bi imel presekanine glave.

