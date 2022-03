Policija ju je ustavila: ko so pokukali v vozilo, so ostali brez besed

Šentjernejski policisti so v sredo med kontrolo prometa v Dobravi pri Škocjanu okoli 21. ure ustavili voznico forda focusa. »Med postopkom so ugotovili, da 33-letna kršiteljica in 35-letni sopotnik v vozilu prevažata šest otrok, ki na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi,« poroča PU Novo mesto. Sopotnik je kazal očitne znake alkoholiziranosti in je motil policijski postopek. »Policistom je grozil in v službeno vozilo vrgel mobilni telefon.«

Voznici so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, zoper sopotnika pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.