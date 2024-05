Policija išče neznance, ki so z eksplozivom uničili bankomat

Okoli 4.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o sumu kaznivega dejanja velike tatvine, kjer so do sedaj neznani storilci z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat v vetrolovu ene izmed trgovin na območju Most.

Pri tem je nastalo za več tisoč evrov škode tako na bankomatu kot tudi objektu.

V dogodku ni bil niče poškodovan.

Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, o vsem bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.