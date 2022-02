Dvojni umor v Šmarju pri Jelšah: hotela sta mu zaseči avtomobil, a se je zapletlo (FOTO)

Policija je sporočila podrobnosti četrtkove kriminalke, ko sta v Šmarju pri Jelšah umrla ženska in moški. »Posledicam sinočnjega streljanja na območju Šmarja pri Jelšah je podlegla tudi 42-letna ženska,« je danes sporočila celjska policijska uprava.

Kot je razkril predstavnik celjske policijske uprave, je 27-letni pomočnik izvršitelja umrl na kraju, 42-letna pomočnica pa je hudim poškodbam podlegla v bolnišnici. Tragediji se je zgodila zaradi izvršbe, saj osumljeni ni dovolil zasega avtomobila, zaradi česar je prišlo do prerivanja. Osumljenec je šel v hišo in se iz nje vrnil. Najprej je ustrelil pomočnika izvršitelja, nato še pomočnico. On je umrl na kraju, njo pa so odpeljali v bolnišnico, kjer je istega dne podlegla poškodbam.

Osumljenega so prijeli doma in ga s kazensko ovadbo odpeljali k preiskovalnemu sodniku. Streljal je s pištolo, njen izvor pa še ugotavljajo. O tragediji jih je obvestil občan.

Včeraj smo poročali, da je na območju Šmarja pri Jelšah 66-letni moški streljal na dve osebi: 27-letni moški je na kraju dogodka umrl, 42-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Ponoči je za posledicami streljanja umrla v celjski bolnišnici, 66-letnik pa je osumljen dvojnega umora.