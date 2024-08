Pogrešanega v gorah našli mrtvega

Tragično se je na žalost končalo iskanje pogrešane osebe. »Preklicujemo naše zaprosilo za objavo podatkov in fotografij pogrešanega Janeza Suhadolnika v medijih, saj je bila oseba najdena mrtva na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Po doslej znanih podatkih je pogrešani zdrsnil s poti in se tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl,« so namreč v ponedeljek pozno popoldan sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija je pogrešanega, ki je odšel na pohodniško turo v smeri Skute, iskala od prejšnjega četrtka popoldne.

Policija je v sodelovanju z GRS pogrešanega planinca, ki je odšel na pohodniško turo v smeri Skute, na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp iskala od prejšnjega četrtka popoldne. Da v gorah nesreča ne počiva, pa kaže tudi dejstvo, da so se med prenosom pokojnika poškodovali trije člani reševalne ekipe, gorski reševalec huje.

Kamen in deblo

V iskalni in reševalni akciji so sodelovali policisti in gorski reševalci, ki so se gibali po strmem in težko dostopnem terenu, kamor jih je dostavil helikopter. Pri zdrsu se je lažje poškodoval policist, so pojasnili na PU Ljubljana. Pri prenosu pokojnega s strmega terena pa se je sprožil kamen oziroma skala in huje poškodovala člana Gorske reševalne službe (GRS) Kamnik. Nato je po strmini zdrsnilo še deblo ter oplazilo drugega reševalca.

Na intervenciji na poti čez Plemenice so bili dežurna ekipa GRZS z Brnika in gorski reševalci GRS Bovec. FOTOgrafiji: Grzs

Poškodovanega, ki ga je zadela skala, so takoj oskrbeli prisotni člani reševalnih ekip. Policist in drugi reševalec nista potrebovala zdravniške oskrbe, so pojasnili na PU Ljubljana. Kot so včeraj sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), ima reševalec odprt zlom noge. »Trenutno je po operaciji na zdravljenju v UKC Ljubljana. Želimo mu dobro in hitro okrevanje,« so sporočili.

Ugasnilo še eno življenje

»Pravimo, da se nesreče v gorah dogajajo in se bodo dogajale zmeraj. Vsi si želimo, da bi bilo takih dni, ki so za nami, čim manj. A kljub temu so tukaj in nas opominjajo, kako dragoceno in minljivo je življenje. Te dni sta v gorah ugasnili dve življenji, svojcem ponesrečenih izrekamo iskreno sožalje,« so dodali na GRZS. Spomnimo, da je v gorah ugasnilo tudi življenje belgijskega planinca, o čemer smo poročali.

So pa na GRZS dodali tudi, da so po posredovanju v zvezi z belgijskim planincem pomagali dvema pohodnikoma, ki sta bila priča reševalni akciji. Pri pohodnici je to namreč povzročilo tako veliko stisko, da ni mogla nadaljevati poti. Na GRZS dodajajo, da se pohodnikom ni treba obrniti v dolino, če vidijo nesrečo, seveda pa lahko tovrstni primeri veliko ljudi močno prizadenejo. »Tudi če niso povezani s ponesrečenim, se jih videno lahko tako dotakne, da ne morejo nadaljevati, zato takim priporočamo, da se obrnejo oziroma je včasih bolje, da pokličejo pomoč, kot da se zgodi še ena tragedija,« so dodali.