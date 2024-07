Pogrešan je 41-letni Žane Žafran, doma iz okolice Vodic. Ste ga videli?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili včeraj obveščeni, da je pogrešan 41-letni Žane Žafran, doma iz okolice Vodic.

Žane je visok okoli 190 cm, srednje postave, rjavih las, z dolgo brado, modrih oči, nazadnje oblečen v kratke hlače in kratko majico in črne čevlje. Na zadnje je bil viden v ponedeljek na območju Ljubljane. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, prosijo javnost za informacije.

»Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200,« je sporočil Tomaž Tomaževic predstavnik za odnose z javnostmi in policijski inšpektor Policijske uprave Ljubljana.