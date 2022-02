Pogrešajo Tanjo (29): avto pred Sparom, telefonski signal v Žužemberku in Straži

»Naša Tanja Kofol je pogrešana od 11. 1. 2022. Takrat je odšla iz Novega mesta neznano kam. 18. 1. je bil zaznan zadnji signal iz mobilnega telefona v okolici Straže oz. Žužemberka. 1. 2. so našli njen avto na parkirišču pri Sparu v Bršlinu v Novem mestu, kjer naj bi stal vsaj pet dni. Hči je stara 29 let, visoka 170 cm, zelo suha in ima dolge rjave lase. Če imate kakršne koli informacije, nas prosim pokličite na telefon 051 315 272 (mama) oziroma 031 313 328 (oče) ali sporočite policiji (113). Za vsako informacijo ali namig bomo zelo hvaležni,« so besede s katerimi se je na nas obrnil Sandi, oče pogrešane Tanje.

Tanja je sicer iz Ljubljane. Policija je ob njenem izginotju zapisala, da uporablja temno modri citroen C3 goriškega registrskega območja. Prav tako so takrat obvestili javnost, da obstaja verjetnost, da je na območju Italije ali Avstrije.

FOTO: Osebni arhiv

Če kaj veste o pogrešanki, to sporočite na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Moste na 01 586 7600 oziroma na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.