Pogrešajo 49-letno Nejo, ki potrebuje pomoč

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 49-letno Nejo Stante iz Ljubljane, ki potrebuje pomoč.

V obvestilu za javnost so zapisali, da je Neja visoka okoli 160 cm, močnejše postave, dolgih oranžnih las. Nosi temna korekcijska očala, oblečena naj bi bila v modre kavbojke, zeleno jakno in bele športne čevlje. Pri sebi naj bi imela črno ramensko torbico. Nazadnje je bila videna v torek dopoldne na območju Šiške. Zapisali so še, da gre za osebo, potrebno pomoči, in ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, prosijo javnost za informacije.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.