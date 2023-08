Poglejte, kaj so policisti našli na območju Dravograda (FOTO)

Dravograjski policisti so v preteklih dneh na območju Dravograda opravili hišni preiskavi pri dveh domačinih. V enem primeru so v rastlinjaku ob stanovanjski hiši našli in zasegli 16 prepovedanih rastlin konoplje, visokih od 140 do 340 cm, v drugem primeru pa so v stanovanjski hiši in ob njej, našli in zasegli 9 rastlin prepovedane droge konoplje visoke od 120 do 250 cm.

Zasežene rastline so poslali v analizo

Po zaključeni analizi sledi zoper oba prekrškovni postopek zaradi storitve prekrška po 1. odstavku 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, za katerega je zagrožena denarna kazen v višini 625,93 eura.