Ponoči trčil v 15-letnika in odpeljal naprej

PU Koper poroča, da so jih v nedeljo ob 1.35 obvestili, da je na cesti od Pivke proti Trnju voznik osebnega avtomobila zbil pešca in odpeljal naprej.

Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik zbil 15-letnika in ga huje poškodoval (zlom golenice).

Na podlagi opisa vozila in ostalih pridobljenih informacij so začeli iskati povzročitelja. Okoli 3. ure so v Pivki odkrili vozilo, na katerem so poškodbe ustrezale opisani nesreči. Uporabljal ga je 28-letni domačin. Med ogledom vozila je ta prišel do policistov.

Voznik motornega vozila ali drugega prevoznega sredstva, ki pusti brez pomoči koga, ki je bil s tem prevoznim sredstvom ali zaradi njega poškodovan, se kaznuje z zaporom do enega leta. Če ima opustitev pomoči za posledico hudo telesno poškodbo ali smrt poškodovanega, se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

Odredili so mu strokovni pregled. Kazensko ga bodo ovadili.