Pod Krnom s helikopterjem reševali pohodnico (FOTO)

Policisti PU Nova Gorica so bili v sredo obveščeni, da se je na planinski poti pod Gomiščkovim zavetiščem pod vrhom Krna poškodovala 64-letna pohodnica.

Policisti so v nadaljevanju ugotovili, da se je pohodnica vzpenjala po delno zahtevni urejeni in markirani planinski poti na Krn, ko je najverjetneje stopila na večji kamen, ki ga je spodneslo. Pohodnica je izgubila ravnotežje ter si poškodovala levo nogo. Po prvih podatkih ne gre za hujše poškodbe. Policisti so ugotovili, da je bila ustrezno opremljena za omenjeno planinsko turo.

Reševanje pohodnice FOTO: Pu Nova Gorica

Pohodnico so na kraju oskrbeli člani dežurne ekipe GRZS za reševanje v gorah in jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Jesenice. Na območju planine Kuhinja so bili tudi gorski reševalci GRS Tolmin za primer klasičnega reševanja v gorah. Policisti so tujo krivdo izključili.

Policisti ob tem dodajajo, da je ob obisku gora treba upoštevati tudi osnovna gorniška pravila. Glede na izkušnje iz preteklih let so pogosto vzroki nesreč v gorah poleg neustrezne telesne in psihične pripravljenosti tudi pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah.

Najpogostejši vzroki za nesreče so padci, zdrsi, odlomi in padanje kamenja, neinformiranost, Statistika gorskih nesreč kaže, da sta zdrs in padajoče kamenje že vrsto let na prvih mestih med vzroki nesreč v naših gorah.