Počistil mu je račun

Policisti svetujejo, naj ljudje ne nasedajo uličnim prodajalcem, naj jim slepo ne zaupajo in jih ne spuščajo v svoja bivališča.

Z mariborske policijske uprave poročajo o prevarantu, ki si je za žrtev izbral priletnega oškodovanca in ga olajšal za slabih tisoč evrov. V sredo okoli 10. ure je namreč neznanec v Mariboru iz osebnega avtomobila ogovoril 86-letnega pešca in mu v nakup ponudil kuhinjsko posodo, obljubil pa mu je tudi darilo.Ta se je strinjal, prisedel v vozilo, nakar sta se odpeljala na oškodovančev dom. Tam mu je storilec posodo podaril in dodal še komplet kuhinjskih nožev. Vse skupaj sta odnesla v oškodovančevo stanovanje, tam pa ga je neznanec prepričal, naj mu da vsaj nekaj denarja za »bencin«.Oškodovanec mu je izročil 80 evrov, predrznež pa je iz njegove denarnice vzel še 15 evrov. Nato ga je prepričal, da sta odšla na bankomat, kjer je oškodovanec dvignil še 150 evrov in mu jih izročil. Neznanec mu je nato predlagal še dodatni dvig denarja, »s čimer se je oškodovanec strinjal, vstavil bančno kartico v bankomat in vtipkal PIN-kodo, storilec pa je vtipkal znesek 700 evrov in tudi te vzel,« pojasnjuje, predstavnik PU Maribor za odnose z javnostmi. Policisti ga še iščejo.Kot dodaja Šadl, »policisti ponovno svetujemo, naj ljudje ne nasedajo uličnim prodajalcem, naj jim slepo ne zaupajo, sploh pa naj jih ne spuščajo v svoja bivališča. Če se neznancev ne morejo znebiti, naj pokličejo policijo na telefonsko številko 113 ali pa naj okolico z glasnim govorjenjem ali vpitjem opozorijo na to, da potrebujejo pomoč.«