Pobiralca železa počil v roko

V vasi Sirči, od središča Kopra oddaljeni 22 kilometrov, naj bi imeli že lep čas težave s prišleki, ki zbirajo železo. Pobiralci vdirajo na zasebna dvorišča, če jim železa ne dajo, si ga pač poskusijo prilastiti brez privoljenja.

Tako je bilo menda tudi v torek. Malo pred osmo uro zvečer naj bi trojica nepovabljenih z manjšim tovornim vozilom ustavila na dvorišču hiše v vasi. Hoteli so železo. Po neuradnih informacijah se je med dvema 37-letnikoma iz Ljubljane in 40-letnikom iz okolice Divače ter gospodarjem, po naših neuradnih podatkih Marinom Šavronom, vnel prepir. Naši sogovorniki iz vasi, ki se ne želijo izpostavljati, trdijo, da so trije hoteli nekaj železa, ki ga ima Šavron na dvorišču za hišo, vzeti s silo.

Nekdanji poklicni gasilec koprske gasilske brigade, ki se je upokojil pred kakšnimi štirimi leti, je zatem stopil v hišo, pograbil orožje, po podatkih policije lovsko puško, streljal v vozilo ter sovoznika, šlo naj bi za 40-letnika, ustrelil v roko, ki jo je iztegnil skozi okno. Slišati naj bi bilo dva strela.

Okoli hiše je napeljan policijski trak, vstop vanjo je prepovedan.

Ne želi govoriti

Da zbiralci železa ranjenega peljejo v izolsko bolnišnico, so policisti izvedeli ob 19.50. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je streljal 60-letni domačin. »Nemudoma so bile postavljene blokadne točke, 60-letnika so prijeli in mu odvzeli prostost,« je navedla tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec. »Zavarovali so kraj dogodka in opravili ogled, osumljenega pa odpeljali v SB Izola na strokovni pregled. Prav tako je bil odrejen strokovni pregled za vse tri oškodovance.«

Včeraj so policisti in kriminalisti nadaljevali ogled kraja dejanja in še zbirali obvestila, okoli hiše je policijski trak, vstop vanjo je prepovedan. Zvečer so zaradi hišne preiskave na kraj dogodka pripeljali tudi osumljenca. Izvedeli smo, da Šavron sodelovanje s policisti menda zavrača oziroma o dogodku z njimi ne želi govoriti. Vaščani so zaradi streljanja pretreseni. Okoli hiše na naslovu Sirči 4, kjer Šavron živi sam, pa je poleg policistov in kriminalistov videti mačke in kokoši, ki potrpežljivo čakajo na svojega skrbnika.