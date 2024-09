Po Vinski vigredi šel vlamljat

»Nikar ne zlorabite zaupanja sodišča. Držite se pogodbe o zaposlitvi in pošteno služite denar,« je ob razglasitvi sodbe sodnica Mojca Hode na srce položila 28-letnemu Urbanu Založniku iz Bele krajine. Resda gre za specialnega povratnika, ki je bil zdaj obsojen na leto dni zapora, a za rešetkami bo le ob vikendih. Prav na dan razglasitve sodbe, torej v sredo, je namreč podpisal pogodbo o zaposlitvi s podjetjem, v katerem bo opravljal dela pomožnega gradbenega delavca. Pravosodna policista sta tako Založniku po razglasitvi sodbe snela pas z lisicami in je odšel na prostost.

Vlamljal v župnišča

Ime 28-letnika se je na straneh črne kronike že večkrat pojavilo. Tako je pred nekaj leti na sodišču priznal, da je sodeloval pri vlomih v severnoprimorska župnišča, takrat je bil obsojen na dve leti zapora. Omenjalo se ga je tudi na seznamu 27 obtoženih kradljivcev bakra, ki so od konca avgusta 2022 do lanskega oktobrskega razbitja združbe vlamljali po Sloveniji in kradli kot srake, najraje so imeli električne vodnike ali druge izdelke iz bakra oziroma barvnih kovin, med drugim so opustošili tudi Nordijski center Planica.

»Zdaj boste pod nadzorom, in če boste zlorabili zaupanje sodišča, bo spet odrejen pripor oziroma zapor,« je dejala sodnica in samo zato, ker bo začel delati, odpravila pripor.

Zdaj pa si je omembo na tem mestu prislužil z vlomom v prostore Komunale Metlika 18. maja okoli polnoči. Z družbo je najprej popival na Vinski vigredi, potem pa se je s kolegom odločil, da raziščeta notranjost metliške Komunale. Ker je bilo podjetje ponoči zaprto, sta imela s seboj vsak svoj pajser, čez glavo sta si poveznila kapuci, si na obraz nadela maski, na roke pa nataknila zaščitne rokavice. Z železno palico sta odprla in razbila okno v pritličju, nakar sta se lotila preiskovanja pisarne.

Sodnica Mojca Hode je Založniku odpravila pripor zato, ker bo v ponedeljek začel delati. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V tistem času se je mimo Komunale pripeljal kriminalist iz Novega mesta. Takoj mu je bilo sumljivo, da je eno okno podjetja razbito in priprto, žaluzija je bila nagnjena, notri pa je svetila luč. Ko se je približal stavbi, je v notranjosti slišal močnejši ropot, zaradi žaluzij pa ni mogel nič videti. Takoj je poklical okrepitve, a v tistem sta prisotnost policista zaznala tudi nepridiprava ter poskušala skozi okno pobegniti v temo. Enemu je beg uspel, Založniku pa so na rokah kmalu zažvenketale lisice. Ko je na ukaz kriminalista snel obrazno masko, mu je bilo takoj jasno, za koga gre: za Roma iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju.

Večkrat obsojen

Založnik je že v preiskavi priznal krivdo in poskušal del krivde pripisati tudi alkoholu, ki ga je popil na Vinski vigredi. A ker je njegov kazenski list zelo poln, preiskovalnemu sodniku ni preostalo drugega, kot da zaradi ponovitvene nevarnosti zanj odredi pripor. Pravnomočno je bil namreč obsojen za več kaznivih dejanj zoper premoženje in je kazen tudi prestal, a očitno nobena sankcija ni dosegla želenega preventivnega učinka. Ta vlom je storil v dveh preizkusnih dobah.

2250 evrov škode je Založnik plačal Komunali Metlika.

A kot kaže, ga je pripor nekoliko streznil. Komunali je plačal vso škodo, ki jo je povzročil s pajdašem – 2250 evrov –, prav tako si je našel zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. »Žal mi je za to, kar sem naredil. Rad bi se umaknil od Romov, torej stran od dozdajšnjega načina življenja. Rad bi se zaposlil. Žena sicer prejema socialno podporo in otroške dodatke za štiri otroke. Enkrat sem že delal, ko sem imel 18 let, in sicer pol leta v Revozu, potem pa so tisto linijo ukinili in sem ostal brez službe, sem pa delal malo na črno.« Zdaj je dobil priložnost v podjetju, kjer je zaposlen tudi njegov brat, je dejal.

Tožilka je zanj predlagala leto dni zapora, saj ponavljanje kaznivih dejanj kaže na njegovo vztrajnost in nekritičnost do kriminala, hkrati pa ga niti dejstvo, da ima štiri otroke, ni pripravilo do tega, da bi si uredil življenje. Sodnica je sledila predlogu zagovornice in Založniku resda izrekla eno leto zapora, a ga bo odslužil med vikendi. Sodba še ni pravnomočna.