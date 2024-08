Po trku v gospodarsko poslopje jo je hudo skupil tudi sopotnik

Ko so z Generalne policijske uprave včeraj zjutraj predstavili prometno statistiko za 24 ur, so žal morali ponovno vanjo vključiti tudi takšno z najhujšimi posledicami. Kot so pojasnili, je v 112 prometnih nesrečah nastala premoženjska škoda, v 19 nesrečah so bili udeleženci lažje, v sedmih pa huje poškodovani. Zaradi hujših prekrškov so šestim voznikom zasegli vozilo, preden bi tudi sami nespametno postali del statistike, zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika. »V eni nesreči pa je ena oseba izgubila življenje,« so sklenili prometno poročilo.

Huje je bil poškodovan tudi sopotnik, njegovo življenje je bilo včeraj še vedno ogroženo.

»V soboto ob 21.58 se je na regionalni cesti med Sopoto in Podkumom v občini Zagorje ob Savi zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Do nesreče je prišlo, ko je 39-letni voznik iz okolice Trbovelj z osebnim avtomobilom v blagem desnem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v gospodarsko poslopje,« so okoliščine, ki so pripeljale do tragedije, predstavili na PU Ljubljana. Voznik se je v nesreči torej tako hudo poškodoval, da mu žal ni bilo več pomoči. Huje je bil poškodovan tudi sopotnik, ki so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je bilo včeraj še vedno ogroženo. Policisti vse okoliščine še ugotavljajo.