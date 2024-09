Po treh mesecih je vrnil denar za revne

Julija je znani mariborski dobrodelnež Boris Krabonja razkril slabo izkušnjo z zdaj že nekdanjim sodelavcem, ki ga je še kot mariborskega dijaka spoznal pod imenom Adrijan Islamaj, ta se zdaj imenuje Bit Jug. Na dveh prireditvah konec maja letos je društvo UP-ornik z dobrodelnimi prispevki zbralo 1400 evrov. »Bila je praksa, da je šel Islamaj zadnji, vzel denar in ga prinesel v pisarno. To je vedno delovalo – zdaj pa ne,« je julija ozadje izginotja denarja za najrevnejše upokojence pojasnil Krabonja.

1400 EVROV je izginilo.

Mariborski dobrodelnež je najprej poslušal Islamajeve izgovore ter izmikanja, nato je slednji nehal komunicirati z njim; šele nato je Krabonja javno obelodanil dogodek, ovadil sodelavca ter se sam posul s pepelom, ker je bil okraden. Privrženci in javnost so podprli Krabonjo ter razširili glas o Islamaju, Krabonja pa je poleti večkrat objavil vest o kraji denarja. Konec avgusta, po treh mesecih, je žalostno ugotavljal: »Nič ne morem narediti, da pridem do tega denarja. Očitno živim v družbi, kjer je kraja dovoljena ali celo zaželena.«

Bila je praksa, da je šel Islamaj zadnji, vzel denar in ga prinesel v pisarno.

Toda objave na družbenih omrežjih in v množičnih občilih so vendarle ustvarile toliko pritiska, da je lahko v petek, 13. septembra, Krabonja sporočil dobro novico: »Po treh mesecih in pol prerekanja, poslušanja laži, kretenizmov, ugotavljanja, da sem imel posla s človekom, ki komaj da je to, sem vendar spravil 1400 evrov vašega denarja na UP-ornikov račun.«

Mariborski dobrodelnež svari pred Adrijanom Islamajem, ki se je preimenoval v Bita Juga. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Islamaj je denar torej vrnil, a Krabonja je javnost izrecno opozoril: »Dejstvo je, da je Bit Jug (Adrijan Islamaj) oseba, s katero ne želim več nobenih vezi, hkrati pa vse ljudi opozarjam ... stran od njega, je hudo slab človek.« Omenimo še, da je UP-ornik letos do začetka septembra zbral in razdelil več kot 171.000 evrov pomoči.