Po Sloveniji potekajo hišne preiskave, med osumljenimi javnosti znano ime

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) naj bi danes na več naslovih opravljali hišne preiskave. Preiskovali naj bi prodajo državnega deleža v družbi Meta Ingenium, ki jo je izvedel Slovenski državni holding (SDH), med osumljenimi pa naj bi bil tudi nekdanji član uprave SDH Boštjan Koler.

Po informacijah portala Necenzurirano kriminalisti preiskujejo prodajo državnega deleža v družbi tveganega kapitala Meta Ingenium. Kriminalisti hišne preiskave opravljajo tudi na nekaterih drugih lokacijah.

Sporna prodaja Bie Separations

Zgodba izvira iz julija 2020, ko je časnik Finance razkril, da je SDH 49-odstotni delež države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, prodal italijanski družbi Meta Venture, in sicer za 2,5 milijona evrov. Družbo Bia Separations je nato na začetku novembra 2020 prevzelo nemško podjetje Sartorius. Prevzem je bil vreden 360 milijonov evrov, od tega so Nemci 240 milijonov evrov plačali v gotovini, drugo pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech.

SDH je nato proti Meti Ventures in Meti Ingenium vložil tožbo za ugotovitev neveljavnosti pogodbe o prodaji državnega deleža v Meti Ingenium in predlog za zavarovanje svojih s tem povezanih terjatev z začasno odredbo. Julija 2022 so SDH, Meta Ventures in Meta Ingenium sklenili zunajsodno poravnavo, po kateri je SDH prejel dodatnega 2,09 milijona evrov, pri čemer so drugi pogoji kupoprodajne pogodbe ostali v veljavi in državi omogočili še nadaljnja izplačila zaradi prodaje družbe Bia Separations, pri čemer je višina variabilnega dela kupnine odvisna od poslovanja družbe Bia Separations.