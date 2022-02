Po požaru v Slovenja vasi: Materialna škoda bo velika (FOTO)

Danes, ob 8.55 je v Slovenja vasi, v občini Hajdina, prišlo do večjega požara. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je najprej zagorela slama in nato ostrešje na gospodarskem poslopju

Gasilci PGD Slovenja vas, PGD Hajdina, PGD Gerečja vas, PGD Draženci in PGD Hajdoše so požar pogasili in ter streho pokrili s folijo.

O vzroku za požar, ki je tako mnogim preprečil mirno nedeljsko idilo, policisti še niso poročali, enako o materialni škodi, ki pa bo gotovo velika.