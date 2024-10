Po pomurski avtocesti z 206 km/h

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so pri rednem delu na pomurskem delu avtoceste A5, kjer je največja dovoljena hitrost s prometnim znakom omejena na 110 km/h, pred dnevi zabeležili več hujših prekoračitev hitrosti, je sporočila Suzana Rauš iz Policijske uprave Murska Sobota.

Z videonadzornim sistemom provida so denimo ujeli ukrajinskega državljana za volanom beemveja, ki je po omenjeni avtocesti divjal s kar 206 kilometri na uro. In ni bil edini s pretežko nogo tistega dne. Še enemu prehitremu vozniku so policisti izmerili hitrost 191 km/h, tretjemu pa 184 km/h. »Za vse tri storjene prekrške je bila voznikom izrečena globa v višini 1200 evrov in izrečenih devet kazenskih točk,« je še sporočila Suzana Rauš.