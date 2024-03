Po nesreči se ne čuti odgovornega: »Nimam ene praske, ne prej, ne šest let po trku«

Skoraj šest let po tragični prometni nesreči, ki je bila usodna za 65-letnega Fadila Musića iz Kranja, se je v Kopru začelo sojenje vozniku avtobusa Janezu Papežu iz Žužemberka.

Kot je obtožnico predstavila tožilka Marjeta Može, je obdolženi iz malomarnosti povzročil smrtno prometno nesrečo, ko je 26. julija 2018 pri Hruševju na avtocesti A1 iz Postojne proti Razdrtemu kot voznik avtobusa vozil z neprilagojeno hitrostjo glede na razmere na cesti in stanje na cestišču pred njim. »Hitrosti ni prilagodil prometnim razmeram tako, da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo in bi mu ga uspelo pravočasno ustaviti pred oviro, ki jo je lahko pričakoval.«

Kljub zastoju in temu, da je chevrolet aveo na cestišču stal, naj bi vozil z najvišjo dovoljeno hitrostjo 100 kilometrov na uro, vse do približno 30 metrov pred vozilom, ko je slednjega zaznal in začel zavirati. Lahko pa bi vozilo videl po prepričanju tožilstva z razdalje 167 metrov, zaradi hitrosti pa avtobusa ni mogel ustaviti, ampak je trčil v avea, ga potiskal enajst metrov in pol, aveo je trčil v renault master ljubljanskih registrskih oznak, nadalje z levim bočnim delom v zaščitno kovinsko ograjo, kjer ga je obrnilo za 180 stopinj.

Musić je pri trčenju utrpel hude poškodbe glave in možganov, zaradi česar je umrl na kraju samem.

Papež, ki se je v preiskavi zagovarjal z molkom, je pred predsednikom tričlanskega senata okrožnim sodnikom Miho Špilarjem včeraj spregovoril: »Tistega dne sem odšel po skupino upokojencev v Izolo, ki sem jih tja odpeljal pred enim tednom. Imel sem samo ti dve vožnji. Prej sem se ustavil na Lomu, kjer sem napravil obvezno pavzo, potem pa nadaljeval vožnjo proti Postojni. Promet je normalno potekal, nikjer ni bilo signalizacije za zastoj na cesti, na kraju sem dohitel tovornjak (cisterno, op. a.), ki je vozil 90 km/h, jaz sem vozil 100 in ga prehitel.«

In nadalje: »Ko sem prehiteval, sem na cestišču povozil udarno jamo in v tistem trenutku sem se ustrašil.« Poudaril je, da je bil celo pot pozoren tudi na motoriste. »V tistem trenutku pa sem se že približal koloni, za katero ne vem, ali je stala ali se je premikala.« Dejal je, da je hitro reagiral, zaviral nožno in z retarderjem. »Ampak, žal, nisem mogel ustaviti. Trčil sem v berlinga pred menoj in zelo mi je žal, da se je to zgodilo. Ne morem pa priznati, da sem povzročil, kar se mi očita. Trčil sem samo v berlinga,« je zanikal, da bi trčil v avea, ki je postal grob 65-letnega voznika.

Dodal je, da je februarja minilo 42 polnih let, kar je poklicni voznik. »Nimam ene praske, ne prej, ne šest let po trku, nikoli nisem bil agresivni voznik.« Nesreča ga je tako prizadela, da je rabil zdravniško pomoč, iz toksikološkega poročila pa izhaja, da ni vozil pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc.

Trčenje je bilo silovito. FOTO: PU Koper

Sodišče je zaslišalo dve priči, avtomehanika Janeza H., ki je upravljal rdeč kombi, v katerega je trčil aveo, potem ko je v slednjega trčil avtobus, in voznika tovornjaka cisterne, ki ga je obtoženi prehitel, Vrhničana Marka N. Oba sta izpovedala, da sta lahko v kritičnem času varno ustavila.

Avtomehanik, ki je vozil pred obtoženim, je zatrdil, da je vanj od zadaj priletelo vozilo, ko je v tem istem zastoju vozil 17 km/h, v posledici trka ga je odbilo v mazdo pred njim. Ni pa sam povzročil nesreče, ki je botrovala drugi, v kateri je bilo izgubljeno življenje. Preiskovalci in prekrškovno sodišče pa so prepričani, da je kombi na prehitevalnem pasu zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila mazda. Zatem je pripeljal voznik berlinga, ki je zmanjšal hitrost in se začel ustavljati, za njim pa še voznik chevroleta aveo, ki je prav tako zmanjšal hitrost.

Na prehitevalni pas je za njimi pripeljal še voznik avtobusa brez potnikov, ki je prehiteval tovornjak pred seboj. Avtobus je trčil v zadnji del avea, ki ga je potisnilo naprej in v levo v kovinsko varnostno ograjo, nato je avtobus trčil še v berlinga, ki ga je odbilo desno zunaj vozišča. Avtobus pa je chevroleta potisnil naprej do kombija, nakar je tudi kombi odbilo s ceste.

Vrhničan, ki ga je obtoženi prehiteval, je na dogajanje na cesti postal še bolj pozoren, ko je videl, da je »šel rdeč kombi s ceste,« a trkov ni videl. Vidljivost je bila tistega dne dobra, vreme pa sončno, je pričal.

Sojenje se nadaljuje maja.