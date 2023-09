Enaintridesetletni Bostian Podgajski iz Lucije je nogometne zelenice zamenjal za sodišča, sodniki pa so nekdanjega napadalca MNK Izola, NK Portorož Piran, NK Šampion Celje, NK Krško in NK Umag enkrat obsodili na pogojni zapor, dvakrat na zaporno kazen. Pred dnevi je senat v sestavi višjih sodnikov Vitomirja Bohinca, Aleša Arha in Mare Bristow vloženi pritožbi zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti tako tožilstva kot obrambe zavrnil in potrdil prvostopenjsko sodbo, ki se je glasila 16 mesecev zapora, nam je odgovorila predsednica koprskega okrožnega sodišča mag. Samanta Nusdorfer. ...