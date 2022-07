Po naletu je voznik skuterja obležal na vročem asfaltu

Danes ob 15.15 je na Slomškovi ulici na Ptuju prišlo trčenja med skuterjem in osebnim vozilom. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, oskrbeli poškodovanca do prihoda reševalcev NMP Ptuj in odklopili akumulator. Reševalci so nato poskrbeli za poškodovanega skuterista.