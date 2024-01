Po kraji očal pobegnil s psihiatrije

»Oseba bi bila lahko oborožena, obenem ima znake posttravmatske stresne motnje (PTSP), zato ne izključujemo nevarnosti za okolico. Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi ali pa jo opazili, naprošamo, da o tem obvestijo policijo na interventno številko 113. Prav tako vsem svetujemo, naj ne vzpostavljajo stika z osebo,« se je 2. septembra 2016 glasil dramatični poziv PU Ljubljana, ki so mu dodali podatek, da ga iščejo z vsemi razpoložljivimi močmi. »V aktivnosti so poleg policistov vključeni tudi policisti Generalne policijske uprave in policijski helikopter. Osebo naj bi sicer opazili v ...