Murskosoboški škof brez dlake na jeziku o incidentu na nogometni tekmi

V incidentu na tekmi 21. kroga Prve lige Telemach med Mariborom in Muro je bilo zaradi odvrženega eksplozivnega telesa poškodovanih pet nogometašev in en član strokovnega štaba Mure (dva predvidoma huje in štirje lažje). Lažje poškodovan je bil tudi otrok – pobiralec žoge.

Nogometaše in kondicijskega trenerja Mure, ki so zaradi različnih težav po eksploziji poiskali pomoč v murskosoboški bolnišnici, so po pregledu napotili na oddelek otorinolaringologije v UKC Maribor. Noč je na opazovanju v bolnišnici preživel nogometaš Niko Kasalo, da bi izključili morebitne trajne posledice sluha, ki so nastale zaradi močnega poka. Drugih pet so zdravniki po nedeljskem pregledu odpustili iz UKC Maribor, včeraj pa so morali v Splošno bolnišnico Murska Sobota na dodatne preiskave. Naknadno so policijo obvestili, da je zaradi poškodbe zdravniško pomoč iskal tudi otrok (pobiralec žoge), ki je bil lažje poškodovan.

»Javno prireditev je policija z vidika varnosti ocenila kot dogodek srednjega tveganja in je bila varovana v skladu s sprejetim načrtom,« so zapisali pri policiji.

Sredi drugega polčasa so za zdaj še neznani kršitelji, člani navijaških skupin, uporabili prepovedano pirotehniko. Organizator prireditve in predstavnik Nogometne zveze Slovenije sta se odločila, da bosta tekmo prekinila, zato so organizatorji pozivali mariborske navijače k zapustitvi stadiona. »Nekateri posamezniki – člani ONS Viole – so poziv organizatorja upoštevali, drugi pa so stadion začeli zapuščati šele po pozivu varnostne službe in opozorilih policistov.« Dva ali tri kršitelje je policija izsledila in identificirala, v prihodnjih dneh pa bodo pregledali še nadzorne posnetke, ugotovili okoliščine in zbrali druge dokaze.

Mnogi očividci so upravičeno zatrdili, da je v soboški Fazaneriji v nedeljo umrl nogomet. FOTO: Jure Banfi

Zaradi poškodb policija zbira informacije o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, obravnava tudi kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari (opreme na stadionu in osebnega avtomobila). »Obravnavali smo še dve kršitvi zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi in tri kršitve zakona o javnih zbiranjih (dve zaseženi pirotehnični sredstvi in eno kršitev organizatorja). Po tekmi smo policisti obravnavali eno kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.« Gre za prve ugotovitve, saj nadaljujejo zbiranje obvestil.

Mariborski župan Saša Arsenovič je na prizadete naslovil opravičilo, murskosoboški škof Peter Štumpf pa je pristojne pozval k odločnemu ukrepanju: »Huliganstvo je treba zaustaviti – takoj in povsod.« Nedeljsko dogajanje v Fazaneriji ga je globoko prizadelo in užalostilo. »Lep športni dogodek se je sprevrgel v hudo nasilje. Šlo je torej za namerno dejanje poškodovanja oseb, ki pomeni kriminalna dejanja in zato tudi kazensko odgovornost. Žal mi je za vse poškodovane in jim želim čim prejšnje okrevanje,« je med drugim zapisal škof.