Po drzni tatvini policisti iščejo dva moška: ju prepoznate?

V ponedeljek okoli 16.30 so bili policisti obveščeni o tatvini na območju Bežigrada. V trgovino sta vstopila dva neznanca in zamotila prodajalko, pri čemer je eden iz blagajne odtujil nekaj sto evrov gotovine. Policisti zadevo še preiskujejo.

Prvi moški je visok 170 do 180 cm, vitke postave, imel je krajšo črno brado, oblečen je bil v siv pulover s kapuco, črne hlače iz džinsa in črne superge, nosil je sivo kapo s ščitkom, drugi je visok 170 do 175 cm, črnih kratkih las, imel je krajšo črno brado, oblečen je bil v rumeno majico, modre hlače iz džinsa in črne športne copate.