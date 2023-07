Po dolgotrajni bolezni je v 83. letu starosti umrl igralec Dare Valič

Po dolgotrajni bolezni je v 83. letu starosti umrl legendarni igralec, prejemnik Borštnikovega prstana Dare Valič.

Od 1969 do 1971 je bil svoboden igralec, v tem času je igral v SNG Drama Ljubljana, gledališču Glej, Slovenskem mladinskem gledališču, Primorskem dramskem gledališču in na Mestnem odru v Kopru, od 1971 pa do upokojitve leta 2005 je bil član ljubljanske Drame.

Izhajal je iz igralske družine, saj je bil nečak igralca Aleksandra Valiča. Imel je štiri otroke. Nina Valič in Blaž Valič sta igralca, Lara strokovna sodelavka v Državnem zboru, Maja pa je arhitektka.