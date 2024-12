Plezalna tura se je končala tragično: Juretovi starši in sestra tožijo njegovega prijatelja

Pet let po tragediji, ko je malo pod vrhom ene najbolj divjih in samotnih gora v Sloveniji – 2589 metrov visokega Spodnjega Rokava – omahnil v smrt gorski tekač in turni smučar Jure Ribnikar iz Seničnega pri Tržiču, se je na kranjskem okrajnem sodišču začela odškodninska pravda. Juretovi starši in sestra tožijo njegovega prijatelja Nejca Kuharja, s katerim je bil na poslednji turi. Oče Janez Ribnikar, mati Mirjam Ribnikar in sestra Saša Ribnikar od enega naših najuspešnejših tekmovalnih turnih smučarjev in gorskih tekačev zahtevajo 46.000 evrov odškodnine, saj ga krivijo za Juretovo smrt. Nes...