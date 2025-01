Pijani voznik kombija na avtocesti povzročil nesrečo, v vozilu je imel tudi otroka!

Gorenjska prometna policija je pretekli konec tedna obravnavala več hujših prometnih prekrškov in nesreč, ki so v ospredje postavili problematiko vožnje pod vplivom alkohola, brez vozniškega dovoljenja in z neregistriranimi vozili.

V petek okoli 19. ure je na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami prišlo do prometne nesreče. Po ugotovitvah policije 30-letni voznik kombija ni vozil po sredini prometnega pasu, zaradi česar je trčil v odbojno ograjo, nato pa še v tovorno vozilo drugega voznika. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,82 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Poleg tega je imel voznik v vozilu tudi otroka.

Policisti preiskujejo dogodek tudi kot kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Promet na avtocesti je bil v času ogleda oviran.

Pijan voznik tudi med Brnikom in Kranjem

V soboto zvečer so policisti med Brnikom in Kranjem zahod hitro ukrepali po obvestilu voznika o nezanesljivi vožnji drugega udeleženca. Ustavili so 35-letnega voznika, ki je bil pod vplivom alkohola (0,61 mg/l). Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

Voznik brez vozniškega dovoljenja in z neregistriranim avtomobilom

V nedeljo zgodaj zjutraj so policisti ustavili 34-letnika, ki je vozil neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,50 mg/l, hkrati pa je odklonil hitri test na prepovedane droge in strokovni pregled. Policisti so mu zasegli vozilo, zoper njega pa vodijo postopek.

Opozorilo policije

Gorenjska policija opozarja, da je kljub stalnim opozorilom in prizadevanjem še vedno skrb vzbujajoče število voznikov, ki ne upoštevajo osnovnih prometnih pravil, kot so vožnja z registriranim vozilom in veljavnim vozniškim dovoljenjem.

»Z odgovornim pristopom vsakega posameznika, bi bili vsi udeleženci v prometu sigurno varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti. Želimo, da ste v prometu varni!« poudarjajo na policiji in pozivajo k spoštovanju prometnih predpisov.