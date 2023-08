Pijana kot čep povzročila nesreči: več ljudi odpeljali v bolnišnico

Gorenjski policisti so v torek obravnavali dve prometni nesreči, kjer so voznikoma in povzročiteljema nesreče namerili visoko vsebnost alkohola v krvi.

Nekaj pred 19. uro so bili blejski policisti obveščeni o nesreči na območju Zasipa. Voznik je z mopedom padel in se lahko telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Voznik je vozil moped pod vplivom alkohola. Namerili so okoli 2,7 promila. Policisti so zanj vodijo prekrškovni postopek. Za vožnjo pod vplivom alkohola bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Več ljudi odpeljali v bolnišnico

Uro pozneje so bili policisti obveščeni še o prometni nesreči na območju Bohinja. 39-letni voznik je vozil iz smeri Bohinja proti Savici in v levem ovinku z avtomobilom čelno trčil v avtomobil tujega voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. V avtomobilu tujega voznika sta bila še dva potnika. Vsi trije so bili lahko telesno poškodovani.

Prav tako je bil lažje telesno poškodovan 39-letni voznik, za katerega okoliščine kažejo, da je vozil z neprilagojeno hitrostjo. Bil je tudi pod vplivom alkohola (1,28 mg/l, kar je okoli 2,7 promila).

Na kraju je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in vse tri iz avtomobila tujega voznika z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in za 39-letnega voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Policisti bodo vsakodnevno preverjali voznike

»Zaskrbljujoče je dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudom policije in drugih inštitucij, vozniki vozijo vozila pod vplivom alkohola, prepovedane droge, brez vozniških dovoljenj in posledično storijo še prometno nesrečo. Ponovno svetujemo vožnjo z nič alkohola,« so zapisali.

Policisti bodo vsakodnevno preverjali psihofizično stanje voznikov vozil. Z različnimi oblikami policijskega dela namreč želijo, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu zagotovo varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj.